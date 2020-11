Stasera in tv, 28 novembre, su Rai5 lo spettacolo teatrale Giocando con Orlando

28 novembre 2020 a

"Giocando con Orlando" è lo spettacolo teatrale in onda stasera in tv - sabato 28 novembre - su Rai5 a partire dalle ore 21,15. Attore, regista e drammaturgo, Marco Baliani ha trasformato i 38.746 versi dell’Orlando Furioso in un’inedita ballata in rime ariostesche e una “singolar tenzone”, rima dopo rima con Stefano Accorsi.

Accorsi interpreta sempre il paladino Orlando – come nel precedente spettacolo “Furioso Orlando”, sempre in coppia con Baliani - ma è anche il cantore che aggancia i vari episodi nel flusso della storia. Lo spettacolo parte sempre dalle due storie d’amore principali: il paladino Orlando che insegue la bella Angelica e la guerriera cristiana Bradamante innamorata di Ruggiero, cavaliere saraceno destinato alla conversione, per poi moltiplicare i personaggi, creandone altri intorno.

