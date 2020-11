Amici 20, Giulio perde la maglia: entra Deddy al suo posto. Arisa: "Non tutti emergono alla prima botta" | Video

28 novembre 2020 a

Colpo pesante per Arisa durante la puntata di Amici 20, in onda su Canale5. Il suo allievo Giulio infatti è stato eliminato dalla scuola dopo la sfida voluta da Rudy Zerbi con Deddy. Un Rudy Zerbi particolarmente duro con Giulio, visto che l'insegnante - per metterlo in sfida - ha interrotto pure l'esibizione in Kurt Cobain, pezzo di Brunori Sas.

Giulio Kurt Cobain

Il duello tra Giulio e Deddy è stato giudicato da Federica Carta, che ha preferito le performance dello sfidante. Giulio ovviamente è stato consolato da Arisa: "Non ti abbattere, non tutti si emerge alla prima botta - ha spiegato al suo alunno - ma continua a studiare, hai tanto potenziale e vedrai che verrà fuori".

Deddy e Giulio: la sfida

Dal canto suo Deddy ha preso la maglia della scuola entrando timidamente in contatto con gli altri allievi: "Mi dispiace, ho visto quanto fossero legati gli altri a Giulio, spero di inserirmi bene e continuare in tranquillità il mio sogno", ha sottolineato la new entry nella scuola di Amici 20.

