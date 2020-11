Un Giorno in Pretura: oggi 28 novembre su Rai3 ancora il caso Aldovrandi

28 novembre 2020 a

Un Giorno in Pretura torna - in seconda serata - su Rai3 dando seguito al caso di Federico Aldovrandi (sabato 28 novembre, ore 0.30), che la storica trasmissione condotta da Roberta Petrelluzzi ha iniziato a raccontarci la scorsa settimana in occasione dell’anniversario della morte di Aldrovandi.

Un Giorno in Pretura ripercorre la storica vicenda processuale che presso la Corte d’Assise di Ferrara, ha cercato di fare luce su questa tragica vicenda. Si riparte da quando Federico verrà infatti riconosciuto da un agente della Digos di Ferrara, un amico di famiglia che lo conosceva bene e che l’aveva visto crescere. Toccherà a lui comunicare ai genitori di Federico la terribile notizia.

