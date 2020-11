Amici 20, Alessandra Celentano stronca Rosa: "Non puoi fare la ballerina. Sei bella, ma non come Naomi Campbell" | Video

28 novembre 2020 a

Momento duro per Rosa ad Amici 20. Durante la puntata di sabato 28 novembre in onda come sempre su Canale5 la ballerina prima si è esibita in una performance da sola, poi in un passo a due con Riccardo. In entrambe le circostanze tuttavia è stata stroncata da Alessandra Celentano: "Se tanta gente ti dice che sei una bella che non balla, devi iniziare a riflettere e pensare che non puoi fare la ballerina", ha affermato l'insegnante.

L'esibizione di Rosa

Lorella Cuccarini però non è d'accordo: "Una ragazza di 20 anni che fa questo tipo di esibizioni non può essere considerata mediocre", ha sottolineato. Ma la Celentano è irremovibile: "Ci sono tanti mestieri. Sei bella, anche se non sei Naomi Campbell, puoi sempre fare l'attrice, ma anche lì devi studiare", ha ribadito Alessandra.

