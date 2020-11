Maria De Filippi tra Amici, Tu si que vales e Uomini e Donne aspettando il 5 dicembre, un giorno importante

28 novembre 2020 a

Conto alla rovescia per Maria De Filippi, signora della televisione italiana, punto di riferimento di Uomini e Donne, Amici e Tu si que vales, solo per citare alcune delle sue trasmissioni di successo. Il prossimo 5 dicembre, infatti, Maria compirà 59 anni e inizierà il cammino verso il traguardo dei sessanta. E' un anno importante il 2020, in particolare perché ha segnato il suo 25esimo anniversario di matrimonio con Maurizio Costanzo, festeggiato lo scorso 28 agosto. Tra i due c'è una notevole differenza di età. Il giornalista, infatti, è nato nel 1938 e ha 82 anni, compiuti nello stesso 28 agosto. 23 primavere in più di sua moglie.

