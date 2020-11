Amici 20, Arisa attacca Leonardo: "Sei spocchioso". Ma lui batte Gregory e si tiene la maglia della scuola | Video

28 novembre 2020 a

Grande sfida tra due cantanti ad Amici 20, nella puntata di sabato 28 novembre in onda dalle 14 su Canale5. Leonardo ha sfidato Gregory, in ballo la maglia della scuola. Arisa ha preso un po' di mira l'allievo di Rudy Zerbi: "Sei un po' spocchioso - ha commentato - anche quando ti fanno degli appunti fai quasi l'offeso. Non siamo arrivati, neanche io".

Sfida tra Leonardo e Gregory

Lui non se ne è curato più di tanto e ha prontamente ribattuto: "Non mi conosci, mi sembra un giudizio troppo personale", ha affermato. Poi la sfida contro Gregory, iniziata sulle note di Gino Paoli nel brano "Una lunga storia d'amore". La sfida - giudicata dal produttore Carlo Di Francesco - è stata vinta proprio da Leonardo. E Arisa ha archiviato tutto: "Sono felice per lui, mi dispiace per Gregory. Sembrava un pulcino imbarazzato - ha detto - ma ha tanto potenziale".

