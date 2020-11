Amici 20, subito polemica: Maria De Filippi saluta solo Lorella Cuccarini. E Alessandra Celentano se la prende: "Sono un po' gelosa" | Video

28 novembre 2020 a

a

a

Subito polemica nella puntata di Amici 20 di sabato 28 novembre. In avvio di trasmissione Maria De Filippi ha salutato Lorella Cuccarini e le ha chiesto come andava il rapporto con Alessandra Celentano: "Bene, tutto ok - ha spiegato la Cuccarini - ma io e lei ci conosciamo da tanto tempo. Provo una profonda stima per Alessandra".

Amici 20, anticipazioni di venerdì 27 novembre: Rosa nel mirino della Celentano. Leonardo e Gregory, prove prima della sfida

Quest'ultima tuttavia non sembra intenerirsi più di tanto: "Sai che una volta Maria salutava me", ha affermato. "Sei gelosa?", le chiede Lorella. "Un po'", la replica della Celentano.

Gelosia di Alessandra Celentano

Maria De Filippi ci scherza su: "E' evidente che è un po' indisposta", ha sottolineato la padrona di casa. La sensazione è che in questa stagione se ne vedranno delle belle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.