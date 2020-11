Belen Rodriguez, la testa è tutta per Tu si que vales. Ma nel cuore c'è un posto per Maradona

28 novembre 2020 a

a

a

Studiando per la finalissima di Tu si que vales. Con queste parole Belen Rodriguez pubblica la foto di una tazzina di caffè nelle Instastorie del suo profilo Instagram, in attesa della finale del programma di Canale 5, stasera in tv, 28 novembre, in prima serata. La showgirl e modella presenta il talent insieme a Martin Castrogiovammi e Massimo Sakara. E' previsto il ritorno in studio di Gerry Scotti dopo la complessa esperienza Covid, quindi giuria vip al completo con Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Come sempre sarà Sabrina Ferilli a guidare la giuria popolare. Ma Belen, argentina, in questi giorni ha voluto ricordare anche Diego Maradona.

L'ha fatto pubblicando una bella foto del campione, accompagnata da una breve ma significativa frase: "Tu, starai bene da tutte le parti! Gracias Diego".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.