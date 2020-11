Stasera in tv, 28 novembre, su Rai4 il film Gotti - II primo padrino. Con John Travolta. La trama

28 novembre 2020 a

Stasera in tv, sabato 28 novembre 2020, su Rai4 va in onda il film, "Gotti - Il primo padrino" (ore 21,20). Pellicola americana e biografica - del 2018 - sulla storia del celebre boss John Gotti, la regia è di Kevin Connolly. Nel cast ci sono John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach e Spencer Lofranco.



La trama: John Gotti dice rivolgendosi direttamente al pubblico che la vita di un criminale finisce in due modi: in galera o con la morte e a lui sono successe entrambe le cose. Quindi lo vediamo anziano, pelato e provato da un cancro mentre riceve visita in prigione da suo figlio, che vuole la sua approvazione per firmare un accordo con i procuratori e accettare una condanna breve. Il padre é contrariato e risponde che bisogna mentire anche se si ha ancora l'etichetta della refurtiva addosso. Il film è la storia di Gotti Sr., da quando era relativamente giovane nella mafia newyorkese fino alla sua cattura e, come anticipato nell'incipit, alla morte.

Paese: USA

Regia: Kevin Connolly

Cast: John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach, Spencer Lofranco

