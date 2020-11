Anna Moroni, niente televisione: cucina da casa. A Ricette all'italiana spazio a Marco Bottega

28 novembre 2020 a

Anna Moroni cucina da casa sua e arriva lo chef Marco Bottega. Novità a Ricette all'italiana, trasmissione in onda la mattina su Rete4.

La cuoca e personaggio tv - 81 anni, nata a Roma ma con origini di Gubbio - volto noto grazie anche ai tanti anni al fianco di Antonella Clerici nella Prova del cuoco, preparerà una sola ricetta da casa per poi lasciare spazio allo chef. “La nostra Anna c’è sempre anche se in questo periodo abbiamo voluto un po’ preservarla ed è bene che stia a casa anche se lei a casa non ci voleva stare” racconta proprio Bottega che entra a far parte della squadra di Davide Mengacci nel programma di Mediaset.

