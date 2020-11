Gerry Scotti, dall'ospedale per il Covid al ritorno a Tu si que vales: l'emozione del conduttore

28 novembre 2020 a

Tu si que vales, la finale di stasera in tv, 28 novembre, segnerà il ritorno in studio di Gerry Scotti. E' stato TVblog a dare la notizia, confermando che il conduttore sarà di nuovo in trasmissione dopo la complessa e difficile esperienza con il Covid che lo ha visto ricoverato in ospedale. Come al solito farà parte della giuria vip insieme a Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Gerry Scotti: "Vedevo 24 intubati, pregavo per loro. Film di fantascienza. Ho perso 11 chili. I negazionisti? Basterebbe un'ora dove ero io"

Come al solito alla conduzione ci sarà Belen Rodriguez, aiutata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria popolare sarà guidata da Sabrina Ferilli. Secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti dello showbiz, Gerry Scotti sarebbe molto emozionato del ritorno davanti alle telecamere. Da anni è uno dei conduttori più amati dai telespettatori.

