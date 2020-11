Amici 20, Esa e l'amore per Giulia: "Non è solo amicizia per me". Ma lei lo gela: "Non ti conviene, io sono strana" | Video

28 novembre 2020 a

a

a

Torna l'appuntamento con Amici 20 su Canale5 nella consueta puntata del sabato dalle 14,10. In quella del 28 novembre - oltre alle performance degli allievi - spazio anche al gossip, con la dichiarazione d'amore di Esa a Giulia. "Ti voglio molto bene, per me non è soltanto amicizia", ha confidato Esa alla ballerina.

Esa si dichiara a Giulia

La risposta di Giulia tuttavia non è stata di totale apertura, anzi. "Per ora per me c'è solo amicizia e non vorrei si rovinasse questo rapporto. Io sto bene così", ha ammesso. Per poi aggiungere: "Magari un giorno cambio idea, io sono strana - ha sottolineato - guarda che non ti conviene a stare con una come me". Esa comunque sembra intenzionato ad aspettare.

