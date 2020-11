Stasera in tv 28 novembre, su Rai 3 Sapiens un solo pianeta: Speciale Pandemia con Mario Tozzi

28 novembre 2020 a

Stasera in tv, 28 novembre, su Rai 3 per le ore 21.45 è annunciata una puntata speciale di Sapiens un solo pianeta. Il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi, si occuperà delle pandemie, considerate fondamentali nella storia dei sapiens. Probabilmente anche l'Impero romano crollò con il concorso di una epidemia. Ma si parlerà anche di come i conquistadores hanno soppiantato gli Amerindi grazie a vaiolo e raffreddore. I parassiti del resto si evolvono come gli altri esseri viventi ed alcuni dopo millenni di adattamenti, hanno iniziato a svilupparsi anche con l'uomo traendone vantaggi, ma anche concedendone, come ad esempio la microflora intestinale.

