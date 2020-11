Stasera in tv 28 novembre, su Canale 5 la finale di Tu si que vales: ecco gli artisti in gara

28 novembre 2020 a

Stasera in tv, 28 novembre, su Canale 5 la puntata della finale dell'edizione 2020 di Tu si que vales. Il vincitore si aggiudicherà un premio da 100mila euro in gettoni d'oro. Se lo contendono i seguenti artisti: il monociclista Wesley Williams; il ventriloquo Andrea Radicchi; la ginnasta Kyle Cragle; l'anziana pianista Nerina Peroni; il comico Dino Paradiso; l'acrobata Liina Aunola; il mago Andrea Paris; il cantante Daniele Primonato; gli acrobati della Catwall Acrobats; il piccolo batterista Alessandro Baviera; il ballerino di flamenco El Yiyo; il pianista Cristiano Pierangeli; gli acrobati Ambra & Yves; i musicisti Marco, Rita e Tommaso Quaranta; i ballerini Dakota e Nadia e Ramon Kathriner alla ruota della morte. Non mancherà la sfida decisiva nella Scuderia Scotti: Nicola Da Bari, Antonio Sorice e Giovanni Bruno si sfidano per il buono viaggio. Come sempre la presentazione sarà a cura di Belen Rodriguez, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Giuria vip composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Quella popolare sarà presieduta da Sabrina Ferilli.

