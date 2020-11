Stasera in tv 28 novembre, su Rai 1 AD10S Diego: serata dedicata a Diego Armando Maradona

28 novembre 2020 a

Stasera in tv, sabato 28 novembre, Rai 1 dedica la prima serata a Diego Armando Maradona. Una raccolta di quelle che sono considerate le più belle immagini che la televisione di Stato ha mandato in onda negli anni e che hanno visto il campione protagonista. AD10S Diego è il titolo della trasmissione che racconterà la genialità del calciatore e la sregolatezza dell'uomo, i suoi gol, la città che lo ha amato, il ricordo di chi lo ha conosciuto e oggi lo piange. Dichiarazioni di campioni del pallone, ma anche di gente comune. Il programma AD10S Diego è a cura di Ermanno Labianca e Luca Rea. Cambio di programmazione per Rai 1 che stasera avrebbe dovuto mandare in onda Ottilie von Faber Castel Una donna coraggiosa.

