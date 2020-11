Matrimonio a prima vista Italia 2020, sabato 28 e domenica 29 novembre maratona di episodi in replica su Real Time

In attesa della puntata speciale di martedì 1 dicembre, il canale propone gli ultimi episodi ricchi di colpi di scena

Matrimonio a prima vista Italia 2020 è uno dei programmi più fortunati del momento e martedì prossimo, 1 dicembre su Real Time, vedrà un'altra imperdibile puntata speciale con nuovi colpi di scena dal titolo "Tutta la verità".

Matrimonio a prima vista Italia 2020, Gianluca invia un video e dice alla ex Sitara: "La mia fidanzata è gelosa di te" (spoiler)

Il canale ha deciso di offrire agli appassionati e a chi intende avvicinarsi al docureality, una maratona televisiva che va in onda oggi sabato 28 novembre e domenica 29 novembre.

Oggi sabato, alle ore 10 viene trasmessa "La decisione finale" e alle ore 11.20 "Sei mesi dopo", con quello che è successo alle tre coppie che si sono sposate al buio, dopo la trasmissione.

Domenica 29 le due puntate (sono le ultime due), vengono proposte alle ore 15.40 e alle 17. Le coppie sono quelle formate da Sitara e Gianluca che nella decisione finale si lasceranno mentre continueranno Nicole-Andrea e Luca-Giorgia. Nella puntata "6 mesi dopo" vedremo come Luca e Giorgia si sono lasciati e così anche Nicole e Andrea con quest'ultimo che si è fidanzato con Sitara ex di Gianluca. Ma i colpi di scena non sono finiti qui e martedì 1 dicembre sapremo "tutta la verità".

