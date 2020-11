Quarto Grado, il caso di Gimmy Pozzi morto all'isola di Ponza: fascicolo per omicidio contro ignoti | Video

27 novembre 2020 a

Quarto Grado, il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, si occupa della misteriosa morte di Gianmarco Pozzi, detto Gimmy. Sportivo, 28 anni, ex campione di kick boxing, è stato ritrovato morto a Ponza la scorsa estate: nell'isola era andato per lavorare nella discoteca Blue Moon, dove faceva il buttafuori. Domenica 9 agosto viene rinvenuto il suo corpo, in una intercapedine larga solo 80 centimetri: è a torso nudo, piedi scalzi, indossa solo pantaloncini scuri. Ha ferite in tutto il corpo. Secondo i soccorritori è morto dopo una caduta da tre metri. I familiari sono convinti che non sia stato un decesso accidentale ma che aveva paura qualcuno e probabilmente era scappato dalla casa dove viveva con due amici, forse inseguito. Il sostituto procuratore di Cassino, dopo aver visto i piedi di Gimmy, rovinati dopo una lunga corsa, ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Quarto Grado ha ricostruito la vicenda. Clicca qui per vedere il video del caso.

