Caso Genovese, a Quarto Grado chat audio shock tra la ragazza violentata e l'amico dell'imprenditore. Lei: "Ho paura di chiunque, anche di mamma" | Video

27 novembre 2020

Quarto Grado manda in onda integralmente in esclusiva i messaggi audio tra la ragazza di 18 anni violentata sessualmente da Alberto Genovese e l'amico dell'imprenditore, Daniele Leali. Una chat shock di qualche giorno dopo la drammatica notte nell'abitazione di Genovese. Nel servizio della trasmissione condotta su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero quello che è un drammatico scambio di messaggi. La 18enne è disperata: "Da quel che ho potuto vivere con te - dice lei in lacrime - ma devi pensare che io in questo momento mi trovo in una situazione molto più dura della tua. Io non riesco a dormire tranquilla la notte, io non riesco a sentirmi sicura. Io ho paura di chiunque, ho paura di mia madre. Questo trauma è stato talmente grande per me...". Clicca qui per ascoltare la chat shock tra la ragazza e l'amico di Alberto Genovese.

