Uomini e Donne, sigla: nuovo jingle e il web si interroga. Il video della rivoluzione: sostituito il motivetto storico

27 novembre 2020 a

a

a

Cambia la sigla a Uomini e Donne. Nuovo jingle, che non è passato inosservato, nel dating show di Canale 5 di Maria De Filippi.

Fino alla scorsa settimana, ad accompagnare l’ingresso in studio di tronisti, corteggiatori e partecipanti del trono over era il motivo ideato da Agostino Penna, musicista e compositore che ha curato le musiche delle prime edizioni del programma, recentemente volto di Tale e Quale Show.

Adesso ad accompagnare l’ingresso in studio dei protagonisti non è più la sigla storica ma un loop tratto da un brano del 2014 firmato dal produttore e musicista Andy L (nome d’arte di Andy Lewis) , dal titolo As Cool As.

Il web si interroga sul nuovo jingle e si divide fra nostalgici e chi è aperto all'innovazione introdotta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.