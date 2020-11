Quarto Grado, caso Genovese: la ragazza interrogata per ore e la voce di un possibile tentativo di risarcirla con cinque milioni

27 novembre 2020 a

"Non c’è sentimento ma solo un cuore spezzato". Così Quarto Grado ha annunciato il servizio che ha ricostruito quanto sino ad ora è emerso nella vicenda di Alberto Genovese, l'imprenditore arrestato a Milano per la presunta violenza sessuale su una ragazza di appena 18 anni. Nel corso della trasmissione di Rete 4, presentata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, è stato svelato che la ragazza oggi, venerdì 27 novembre, è stata interrogata per diverse ore dalla Procura e sarebbe stata sentita alla presenza di una psicologa. Intanto è sempre più insistente l'indiscrezione che Genovese sarebbe disposto a versare alla diciottenne cinque milione di euro per risarcirla del drammatico episodio della violenza sessuale.

