Stasera in tv 27 novembre, su Rai Movie la commedia Chef La ricetta perfetta. Cast stellare, trama e trailer | Video

27 novembre 2020

a

a

Commedia con cast stellare in prima serata su Rai Movie venerdì 27 novembre. Alle 21,10 sul canale 24 della piattaforma digitale andrà in onda Chef La ricetta perfetta, per la regia di Jon Favreau, che è anche protagonista. Questo il trailer del film.

La trama è incentrata appunto sullo chef Carl Casper, che ha perso drammaticamente il posto di lavoro in un prestigioso e famoso ristorante di Los Angeles a causa di una discussione animata con il dispotico proprietario del locale. Dopo il litigio, lo chef si ritrova a spasso e a dover decidere cosa fare della sua vita. Decide di aprire un chiosco ambulante a Miami con la ex moglie (Sofia Vergara), un suo amico (John Leguizamo) e suo figlio (Emjay Anthony). Una nuova avventura durante la quale Carl ritornerà con la mente al suo passato, riscoprendo la passione per la cucina, la creatività e la fantasia che sembrava quasi sparita, oltre ad un folle entusiasmo per la vita e l'amore. Nel cast anche Dustin Hoffman e Scarlett Johansson.

