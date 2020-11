Stasera in tv 27 novembre, su Tv8 4 Ristoranti 6. Puntate di Arezzo e Riviera del Conero: le anticipazioni

27 novembre 2020 a

Torna l'appuntamento con 4 ristoranti, la trasmissione condotta da Alessandro Borghese, su Tv8. Venerdì 27 novembre dalle 21,30 andranno in onda le puntate rispettivamente dedicate ad Arezzo e al Conero. Per quanto riguarda Arezzo, il filo conduttore della sfida tra ristoratori è il tema medievale.

A sfidarsi saranno la Lancia d'Oro, il Grottino, la vineria Ciao dal Chiodo e il ristorante Da Mariano. A seguire andrà in onda la puntata dedicata alla Riviera del Conero, per eleggere il miglior ristorante vista mare. I titolari dei locali in questione saranno Giorgio, Michela, Barbara e Paolo. La prossima settimana sarà trasmessa l'ultima puntata della sesta stagione, in Val Badia. Dall'8 dicembre via alla nuova stagione.

