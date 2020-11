Stasera in tv 27 novembre, sul Nove c'è la satira di Fratelli di Crozza: le anticipazioni

27 novembre 2020 a

Appuntamento come ogni venerdì con la comicità di Maurizio Crozza. Venerdì 27 novembre sul Nove dalle 21,30 andrà in onda infatti Fratelli di Crozza, con l'undicesima puntata in cui appunto il comico darà vita a nuove divertentissime imitazioni che caratterizzano questa quarta stagione.

Crozza analizzerà l’attualità sociale e politica dell’Italia con la sua inconfondibile satira, anche in tempi di Covid. Dal premier Conte, al governatore reggente della Calabria, Spirlì, da Vittorio Feltri a De Luca e Zaia. Insomma, Maurizio Crozza è davvero trasversale nelle sue prese in giro che conquistano ogni settimana tanti telespettatori. I temi caldi di questa settimana riguarderanno gli sviluppi sulle restrizioni imposte alle regioni italiane e i dissidi emersi tra queste e il Governo.

