Bake Off Italia 2020, stasera venerdì 27 novembre la semifinale su Real Time: indizi sul tema, anticipazioni

27 novembre 2020 a

a

a

Bake Off Italia 2020 è alla semifinale. La penultima puntata va in onda stasera, venerdì 27 novembre su Real Time. Il talent cook show non fornisce molte anticipazioni su ciò che succederà stasera, ma sulla pagina Instagram di Damiano Carrara appare pubblicata una torta alla frutta che può essere un indizio sul tema.

La puntata che va in onda alle ore 21.20 regalerà al pubblico il nome dei tre finalisti in gara, Benedetta Parodi ha annunciato che tre dei concorrenti potranno staccare il golden ticket per l’accesso alla finalissima ma, prima, dovranno districarsi tra dolci e cioccolata in una gara contro la forza di gravità, che rischia di mettere tutti a gambe all’aria. Al fianco di Benedetta Parodi si schiereranno ancora i suoi giudici,Damiano Carrara ed Ernst Knam che faranno gli onori di casa al fianco della guest star Csaba dalla Zorza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.