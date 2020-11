Stasera in tv 27 novembre, su Rai2 gli episodi finali di The Rookie 2: le anticipazioni

27 novembre 2020 a

a

a

Serie tv americana in prima serata su Rai2 venerdì 27 novembre. Alle 21,20 andrà in onda l'ultimo appuntamento con The Rookie 2. La serie è stata rinnovata per una terza stagione che rallentata dal Covid tornerà in onda a gennaio 2021 negli Usa su Abc. La forza della serie è quella di essere un poliziesco dall’anima leggera ma capace anche di affrontare casi importanti anche mettendo a rischio la vita dei protagonisti.

Stasera in tv 20 novembre, su Rai2 la serie americana The rookie: la trama dei due episodi

Doppio episodio stasera: il diciannovesimo si intitola La talpa. Qui la rivalità fin dai tempi dell’Accademia tra Jackson e Chris Rios, un’altra recluta, finisce tragicamente con la morte di quest’ultimo, ucciso da un sospetto in fuga su una Maserati grigia. Il ventesimo e ultimo episodio della seconda stagione si intitola invece La Resa dei conti: Nolan è ormai certo dell’identità della talpa ma non ha fatto i conti con il fatto che possa essere stato scoperto e che la talpa abbia intenzione di vendicarsi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.