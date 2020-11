Maradona, l'avvocato a Pomeriggio5: "E' morto senza la famiglia, con lui solo la cuoca e l'infermiera" | Video

27 novembre 2020 a

a

a

Clamorose rivelazioni a Pomeriggio5 sulla morte di Diego Armando Maradona, avvenuta a Buenos Aires due giorni fa. Nella puntata di venerdì 27 novembre del programma di Barbara D'Urso, l'inviato a Napoli è stato raggiunto da un messaggio dall'Argentina da parte dell'avvocato del fuoriclasse, che ha raccontato alcuni dettagli relativi al momento del decesso del Pibe de Oro.

"Con lui c'erano solo la cuoca, l'infermiera e la sicurezza", ha affermato. Per Maradona dunque una morte senza nessun parente stretto: "Le figlie non c'erano", il testo del messaggio dell'amico e avvocato di Maradona. Ma già è lite tra i familiari proprio per l'eredità di Diego Armando: staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.