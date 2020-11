Stasera in tv venerdì 27 novembre 2020, Propaganda Live su La7: ospiti e anticipazioni. Anche Ezio Mauro e Peppe Servillo

27 novembre 2020 a

Va in onda un nuovo appuntamento su La7 questa sera, venerdì 27 novembre 2020, con Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi «Zoro», in diretta dalle 21.10.

Ospite di puntata Ezio Mauro che - oltre a commentare la stringente attualità - ci parlerà del suo ultimo libro «La dannazione» che racconta i cent’anni di storia di divisioni della sinistra italiana. L’omaggio al campione argentino Diego Armando Maradona sarà affidato ai ricordi dell’attore, cantante e compositore Peppe Servillo e al musicista Javier Girotto.

Questa settimana per il suo reportage Diego Bianchi è andato in Calabria per raccontare le difficoltà nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso. Ha visitato l’ospedale da campo dell’esercito a Cosenza e ha intervistato il capo del dipartimento della protezione civile Borrelli. Si è poi spostato a Crotone per raccontare le conseguenze dell’alluvione. Nel corso della puntata nuovo monologo inedito di Mattia Torre recitato da Valerio Aprea, mentre in collegamento la deejay e conduttrice radiofonica Key Rush stilerà per noi una nuova classifica. In studio gli ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

