Un posto al sole, anticipazioni della soap di Rai3 di oggi venerdì 27 novembre 2020: Rossella intenzionata a rinunciare alla tesi

Va in onda una nuova puntata di Un posto al sole. Appuntamento stasera, venerdì 27 novembre, alle 20.45 su Rai 3. Le anticipazioni vedono Niko che ha trattato male tutti: i suoi familiari, Susanna, l’avvocato Leone e Beatrice.

Il ragazzo è sempre più isolato ed è ormai evidente che l’amicizia di Leonardo Arena sta diventando sempre più pericolosa. Leonardo ha offerto a Niko delle pastiglie: l’avvocato le accetterà? Cosa succederà il giorno dopo al lavoro? Fabrizio Rosato cerca di tranquillizzare Marina, poco prima del saldo della seconda rata a Menkov. Angela è sempre più in ansia per Niko e per il piccolo Jimmy. Intanto Rossella appare intenzionata a rinunciare alla tesi con il professor Volpicelli.

