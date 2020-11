Uomini e donne, Sophie punge Antonio: "Ho dubbi sul tuo carattere forte". Poi il corteggiatore litiga anche con Matteo | Video

27 novembre 2020 a

Riflettori puntati sulla storia di Sophie Codegoni nella puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale5 venerdì 27 novembre. La giovane tronista è contesa da tre corteggiatori, da Matteo ad Antonio, fino alla new entry Giorgio.

Discussione Matteo, Antonio e Sophie

Dopo la discussione risolta con Matteo, con quest'ultimo amareggiato per non essere stato portato in esterna, il tema centrale della puntata è stato Antonio, con il quale la Codegoni ha avuto in studio una forte discussione: "Dubito del carattere che sfoggi qua dentro", ha sottolineato Sophie. Poi è stato Matteo a intervenire e a pungere il corteggiatore romano: "Parli sempre di me nelle esterne, mi dici che sono senza pa**e perché sono timido, ma ti assicuro - ha affermato ancora Matteo - che se fossi cresciuto dove sono cresciuto io avresti preso un sacco di schiaffi". Vedremo nelle prossime puntate se Sophie continuerà a dare spazio ad Antonio anche dopo questa discussione.

