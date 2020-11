Matrimonio a prima vista Italia 2020, Gianluca invia un video e dice alla ex Sitara: "La mia fidanzata è gelosa di te" (spoiler)

Nell'episodio in onda su Real Time martedì 1 dicembre compare dalla Danimarca (dove è per lavoro) l'ex marito che ora ha una nuova compagna

Matrimonio a prima vista Italia 2020, si rivede Gianluca, l'ex marito di Sitara, nella puntata speciale in onda su Real Time martedì 1 dicembre. L'episodio "Tutta la verità" è già disponibile sulla piattaforma dplay plus per gli abbonati e ad un certo punto gli esperti mostrano un videoclip di Gianluca che è a Copenaghen, in Danimarca, per lavoro. Sitara insieme ad Andrea e poi Luca e Giorgia, guardano il video.

Matrimonio a prima vista Italia 2020, Gianluca fidanzato dopo il divorzio da Sitara che oggi sta con Andrea

"Ciao splendori miei, come state", esordisce Gianluca nel videoclip - e dopo i saluti a tutti si rivolge alla ex moglie: "Sitara poi quando hai tempo ci facciamo una chiacchierata con la mia ragazza perché sei tu la ex della quale è gelosa. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene e a presto."

Matrimonio a prima vista 2020, odio contro Luca dopo il divorzio da Giorgia. Il fanpage mostra i post: "Vi sembra normale?"

Sitara spiega che "non ci siamo mai odiati da non parlarci" e ammette che con Gianluca si sente spesso, poi "lui risponde anche dopo 36 ore ai messaggi ma lo fa. Siamo rimasti in buoni rapporti.. In questa esperienza ho capito che farsi la guerra è molto facile, difficile è fare un passo indietro."

Per la cronaca Gianluca e Sitara si sono lasciati nella "scelta finale" e dopo la fine del programma lui si è fidanzato. Sitara si è successivamente fidanzata con Andrea che ha lasciato la moglie Nicole e in questa puntata il ristoratore pesarese dice che è finita anche con Sitara.

