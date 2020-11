Uomini e donne, per Sophie niente esterna con Matteo. "Ci sono rimasto male". Lei si giustifica e chiama in causa Antonio | Video

27 novembre 2020 a

Doccia gelata per Matteo durante la puntata di venerdì 27 novembre di Uomini e donne, in onda come sempre su Canale5. Il corteggiatore infatti non è stato portato in esterna da Sophie Codegoni, che gli ha preferito Antonio e la new entry Giorgio, e così il povero Matteo è entrato in studio senza nascondere la sua amarezza. "Ci sono rimasto male, avevo preparato un sacco di cose", ha affermato.

Sophie si giustifica con Matteo

Sophie si è giustificata così: "Ti ho pensato molto ed ero indecisa, questa scelta non cancella nulla di quanto accaduto nelle passate settimane tra noi - ha spiegato la giovane tronista - in realtà ero arrabbiata con Antonio, dovevo chiarire una cosa con lui e se non l'avessi fatto non sarei stata serena neanche con te. Non ti richiudere ti prego".

Matteo a questo punto sembra accettare la spiegazione di Sophie. E chissà se la coppia potrà rivivere bei momenti nei prossimi giorni.

