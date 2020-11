Amici 20, anticipazioni di sabato 28 novembre: scintille tra insegnanti. Esa dichiara il suo amore a Giulia

27 novembre 2020 a

Comincia a entrare nel vivo la gara ad Amici 20, con cantanti e ballerini che iniziano a emergere negli orientamenti degli insegnanti. Secondo le anticipazioni della puntata di sabato 28 novembre, per quanto riguarda il ballo, scintille tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, con quest'ultima che ha stroncato l'esibizione di Rosa. La Cuccarini ha pensato di proporre un’altra coreografia con Riccardo, ma ad Alessandra non è piaciuto neanche lui. Al contrario di questi due ballerini, Giulia e Samuele hanno avuto l'ok pure da parte della Celentano.

Amici 20, Gregory sfida Leonardo. E Arisa si schiera: "Spero vinca, ha più talento"

Schermaglie anche nel canto, con Leonardo (il pupillo di Rudy Zerbi) che vince la sfida contro Gregory (stimato da Arisa), mentre Deddy riesce a buttare fuori dalla scuola Giulio Mosca. Dopo queste sfide, i concorrenti si sono presentati davanti agli insegnanti per confermare o meno il banco. Per Arianna è arrivata una doccia fredda: Rudy Zerbi non ha ritenuto la sua esibizione sufficiente, ma non l’ha eliminata. Zerbi ha sospeso il giudizio e deciderà in settimana se confermare il suo banco o meno. I cantanti si sono esibiti anche davanti a un produttore musicale americano che era in videochiamata con lo studio. Poco graditi Arianna ed Esa, al contrario di Evandro e Leonardo, sul quale il produttore si è detto entusiasta e pronto a lavorare sin da subito. Per Esa c'è comunque una consolazione nella scuola, visto che avrebbe dichiarato i suoi sentimenti a Giulia. Sempre a proposito dei cantanti, Kika ha convinto ancora una volta la sua professoressa Arisa ma non agli altri due. Rudy ha confermato comunque la maglia a Esa. Aka7even è piaciuto a tutti, mentre Letizia non è piaciuta a Rudy e Anna Pettinelli. La battaglia tra Arisa e i suoi colleghi sembra non finire.

