Uomini e donne, Biagio tiene in piedi il triangolo con Gemma e Sabina. Tina lo attacca: "Sei un bugiardo" | Video

27 novembre 2020 a

Subito Tina Cipollari contro Gemma Galgani nella puntata di Uomini e donne di venerdì 27 novembre. La storica opinionista del programma di Maria De Filippi in realtà si è scagliata stavolta più che altro contro Biagio, il quale continua a tergiversare tra la stessa Gemma e Sabina, non prendendo una decisione finale. "Sono stato benissimo con entrambe", ha affermato il cavaliere. "Bugiardo", la replica della Cipollari.

Triangolo Biagio Sabina Gemma

Tina ha poi spiegato la sua presa di posizione: "A Gemma l'ha portata a fare la pizza, che tra l'altro è venuta pure male - ha ironizzato ma non troppo - all'altra l'ha portata a Napoli, al mare d'inverno. Tutta un'altra atmosfera. Hai passato pure molto tempo da solo con lei, impossibile che non sia accaduto nulla".

Biagio tuttavia continua a non sbilanciarsi e tiene in piedi il triangolo. Per Tina ma pure per l'altro storico opinionista, Gianni Sperti, una decisione discutibile.

