Amici 20, anticipazioni di venerdì 27 novembre: Rosa nel mirino della Celentano. Leonardo e Gregory, prove prima della sfida

Torna l'appuntamento con il daytime di Amici 20 su Italia1 a partire dalle 19. I ragazzi si stanno preparando per il grande appuntamento di sabato 28 novembre, quando ci saranno le esibizioni che contano. Nella puntata di venerdì 27 novembre piccole schermaglie tra allievi e insegnanti.

Amici 20, tutti contro Arianna per colpa del telefono: "Ho sbagliato, ora mi odiano tutti". E piange

Continua a non avere concorrenti Alessandra Celentano, che dimostra la sua proverbiale severità. E nel suo mirino è finita la ballerina Rosa, non proprio il suo modello ideale. Intanto Martina comincia ad accusare la fatica di questi giorni, mentre Leonardo è pronto a battere Gregory, una sfida che è stata richiesta da Arisa per mandare via il pupillo di Rudy Zerbi e avere così un altro cantante nella sua scuderia. Per loro continuano le prove in vista del grande duello di sabato.

