Stasera in tv 27 novembre 2020, su Rai4 il film The Villainess - Professione assassina: trama e cast

27 novembre 2020 a

a

a

Va in onda il film, in prima visione, “The Villainess - Professione assassina” l’action sudcoreano che Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone in prima visione, per il ciclo Missione Oriente dedicato ai migliori prodotti cinematografici e televisivi provenienti dall’Estremo Oriente.

L'appuntamento è per questa sera, venerdì 27 novembre, alle 21.20.

Diretto da Jung Byung-gil e interpretato dall’ex-modella e cantante Kim Ok-bin, volto e corpo di una ragazza addestrata in Cina per essere una perfetta macchina assassina e reclutata in Sud-Corea dall’Intelligence come agente segreto dormiente. Quando si prospetta l’opportunità di cambiare vita e di assumere un’altra identità per crescere la sua bambina, nessun ostacolo che le si porrà davanti potrà fermarla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.