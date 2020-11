Il Paradiso delle signore, anticipazioni di venerdì 27 novembre: ancora guai per Marcello e Salvatore

27 novembre 2020 a

a

a

Continua a catturare l'interesse del pubblico la serie de Il Paradiso delle signore, in onda dalle 15,55 su Rai1. Nella puntata di venerdì 27 novembre Gabriella e Laura si mettono d'impegno per riportare la pace tra Marcello e Salvatore, la cui amicizia appare finita. Le due ragazze riescono nel loro intento ma per il giovane Barbieri è arrivato il tempo di affrontare alcuni problemi provenienti dal passato. Mantovano è uscito di prigione e ora lo sta cercando.

Il Paradiso delle Signore, Roberta scopre la decisione di Marcello

Intanto zia Ernesta e Silvia, scoperto che Stefania ha origliato la loro conversazione, cercano di leggere il diario della ragazza per sapere cosa abbia scoperto di preciso. Riflettori puntati pure su Vittorio e i suoi, che sono felici per un titolo di giornale che annuncia in modo entusiasta l'evento organizzato da Il Paradiso, in onore del ciclismo e della moda. Appuntamento su Rai1 dalle 15,55.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.