"Titolo V", stasera in tv 27 novembre 2020 su Rai3 Napoli che piange Maradona: anticipazioni e ospiti

27 novembre 2020 a

“Titolo V” sulle strade di una Napoli in lutto, rimasta orfana di Diego Armando Maradona. Con il sindaco Luigi De Magistris si parlerà di un simbolo. L'appuntamento è per stasera venerdì 27 novembre alle 21.20 su Rai3, il programma, condotto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, proseguirà affrontando i temi caldi dell’emergenza pandemia con il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, dalla riapertura delle scuole allo scontro tra Governo e Regioni per quella degli impianti sciistici, passando per il dibattito sul Natale con le misure previste in Italia. In collegamento, i corrispondenti Rai da Londra, Parigi e Berlino per raccontare come nel resto d’Europa ci si prepara alle festività.

Dopo le rivelazioni che hanno portato alle dimissioni del generale Saverio Cotticelli, Walter Molino continuerà a indagare sulla spaventosa voragine del bilancio della sanità calabrese. L’inchiesta sulla sanità di Titolo V andrà però oltre il covid.

Tra gli altri ospiti, oltre alla consueta presenza del costituzionalista Francesco Clementi, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute; Simona Sala, Direttore di Rai Giornale Radio e Radio1; il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri; il segretario generale della Cgil Maurizio Landini; Evelina Christillin, presidente del Comitato promotore di Torino 2006 e vicepresidente vicario dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino, attualmente alla guida della Fondazione Museo Egizio di Torino; il giornalista e conduttore di Radio24 Sebastiano Barisoni; gli editorialisti de La Stampa Marcello Sorgi e del Corriere della Sera Marco Demarco.



