Uomini e Donne, Davide Donadei verso la scelta: Valeria rimonta su Chiara e Beatrice. Il tronista rivela: "Ecco cosa provo"

27 novembre 2020 a

a

a

Indiscrezioni sulla scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne. Una scelta che si complica e ad ammetterlo, in una intervista, è lo stesso tronista pugliese al magazine ufficiale del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

La "rimonta" di Valeria su Chiara e Beatrice, sembra aver scombussolato i piani di Davide. Chiara e Beatrice sono le corteggiatrici con cui ha instaurato un rapporto più profondo, ma Davide ha spiegato di avere ancora tantissimi dubbi in testa. “Non sono pronto per una scelta ed è importante precisarlo. Mi sento vicino a tre persone che mi piacciono tanto, ma da qui e pensare di uscire con una di loro per costruire tutto ciò che spero di realizzare ce ne passa”, ha detto il tronista che ha quindi ammesso anche il proprio interesse per Valeria, l’ultima corteggiatrice arrivata.

"Lei è stata un fulmine a ciel sereno. La sento tanto e percepisco tutto il suo interesse. Mi ritengo davvero fortunato- spiega il tronista - ad avere tre corteggiatrici così interessate. Con Valeria poi c’è una forte chimica, è come se ci conoscessimo da molto più tempo."

Di Chiara ha detto che "se è seduta li è perche oltre al lato estetico mi ha lasciato delle emozioni forti." Poi su Beatrice: "A lei, non importa dove stare ma con chi: significa che è pronta al cento per cento a costruire davvero un futuro fuori".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.