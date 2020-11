Beautiful, anticipazioni di giovedì 26 novembre: Wyatt conteso da Flo e Sally. Katie ha un malore in casa

27 novembre 2020 a

Ancora colpi di scena a Beautiful, nella puntata in onda venerdì 27 novembre su Canale5 come sempre dalle 13,45. Wyatt non sembra indifferente ai tentativi di riavvicinamento di Flo. Sebbene lo minimizzi e lo nasconda a Bill e Will, Katie sembra turbata da un certo malessere fisico. Sally parla con Wyatt di come né Quinn né Bill l’abbiano mai vista di buon occhio.

Beautiful, nella puntata di oggi tutti contro Flo: entra in campo anche Bill

Shauna intanto continua a rassicurare Flo, mentre Brooke non cambia idea su Thomas. Flo confessa a Wyatt di amarlo, lo Spencer si ritrova tra due fuochi: Flo osteggiata dal padre, Sally dalla madre Quinn. Katie si confida con Bill rivelandogli di essere molto delusa da Flo. Poi la Logan si sente male all'improvviso, ma sembra sottovalutare le sue condizioni, quindi dice a Bill di uscire con Will e non preoccuparsi.

