Storie Italiane, l'omaggio di Napoli a Maradona: "Continuo viavai al San Paolo, sfidate le norme anti Covid" | Video

27 novembre 2020 a

a

a

Continua senza sosta l'omaggio di Napoli a Diego Armando Maradona, morto a 60 anni nella serata di mercoledì 25 novembre. Davanti allo stadio San Paolo, che a breve sarà intitolato al fuoriclasse argentino, prosegue il via vai dei napoletani che lasciano messaggi d'amore, striscioni, sciarpe e bandiere in onore dell'uomo che ha riscattato la città portando il suo nome in alto in Italia e in Europa.

"Maradona non morirà mai", ha detto l'attuale tecnico del Napoli, Rino Gattuso, dopo la vittoria in Europa League sul Rijeka. Di Maradona si è parlato anche nella puntata di venerdì 27 novembre di Storie Italiane, la trasmissione di Rai1 condotta da Eleonora Daniele.

L'inviata Barbara Di Palma ha raccontato di assembramenti nella serata di giovedì per omaggiare il Pibe de Oro, con Napoli che ha sfidato le norme anti Covid pur di rendere omaggio alla sua leggenda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.