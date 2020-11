Al via Il silenzio dell'acqua 2. Ambra Angiolini a Mattino5: "Sono tesa come all'ultima settimana di gravidanza" | Video

27 novembre 2020 a

Prende il via venerdì 27 novembre in prima serata su Canale5 la seconda stagione de Il silenzio dell'acqua, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti come protagonisti. Una fiction thriller, quasi inedita per la rete ammiraglia di Mediaset. Ambra Angiolini, ospite di Federica Panicucci a Mattino5 nella puntata di venerdì 27 novembre, non nasconde la sua tensione.

"Sono tesissima - ha affermato - mi sento proprio come all'ultima settimana di gravidanza, il che ti può rendere l'idea". Federica Panicucci prima dell'intervista ha elogiato l'attrice showgirl: "E' da tanto che non ci vediamo, ti ritrovo bellissima e affermatissima - ha commentato - e ora sei di nuovo protagonista di una fiction". "Entrare in questi studi da dove tutto è cominciato per me è sempre motivo di ansia", ha ammesso ancora Ambra.

