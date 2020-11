Uomini e Donne, Sophie Codegoni e i suoi amori: lite con Antonio. Anticipazioni venerdì 27 novembre 2020

27 novembre 2020 a

Torna Uomini e Donne oggi, venerdì 27 novembre 2020, alle 14.45 su Canale 5, per l'ultimo appuntamento della settimana del dating show condotto da Maria De Filippi e si preannuncia quantomai caldo.

Al centro dello studio, secondo le anticipazioni, la Sophie Codegoni. In tanti vogliono la tronista che si è soffermata su Matteo e Antonio. Con il primo, la conoscenza procede mentre con Antonio tutto risulta più problematico.

Nella puntata che dovrebbe andare in onda oggi tra Sophie e Antonio dovrebbe esserci un duro scontro tanto che ad un certo punto la tronista lo esorterà a moderare il linguaggio. Sophie deciderà comunque di non eliminarlo anche dopo una esterna burrascosa. Carlotta e Tommaso o Aurora Tropea sono annunciati al centro per il trono over.

