Uomini e Donne, Tina Cipollari torna single: è finita con Vincenzo. L'opinionista: "Non accostatemi più a questo amore"

Post su Instagram per spiegare che la storia col ristoratore non esiste più

27 novembre 2020 a

a

a

Tina Cipollari torna single ("felicemente", come dice lei) e lo comunica attraverso un post Instagram. L'opinionista di Uomini e Donne da circa tre anni aveva una storia col ristoratore Vincenzo Ferrara, una storia finita. E' lei stessa a spiegarlo sul proprio account social.

“Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata”, scrive su Instagram.

Tina Cipollari ha tre figli nati dal matrimonio, finito, con Kikò Nalli,

Poi la bionda opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi, nel post aggiunge: “Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.