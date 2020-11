X Factor 2020, Melancholia eliminati. Benedetta tra rabbia e lacrime: "Sono inc*****a nera" I Video

27 novembre 2020 a

L'eliminazione da X Factor 2020 dei Melancholia ha tenuto banco anche in Hot Factor, la trasmissione di Sky che commenta quando successo nel corso del live condotta da Daniela Collu.

La band di Foligno si è esibita presentando il nuovo inedito dal titolo "Alone", un'interpretazione di pura rabbia quella di Benedetta - voce e frontman del gruppo umbro - che ha cantato in faccia ai giudici la canzone. In particolare si è fermata davanti a Hell Raton. Benedetta, con un look molto sexy grazie a un abito vedo non vedo, poi si è lasciata andare anche alle lacrime. "Sono inc*****a nera. Dovete spiegarmi" ha detto a brutto muso ai giudici. "Voi avete futuro" hanno risposto in coro Hell Raton e Mika.

