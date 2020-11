X Factor 2020, eliminata CmqMartina. Mydrama si salva al ballottaggio

27 novembre 2020 a

Ballottaggio drammatico quello che si è verificato alla fine della seconda manche del quinto live di X Factor 2020 del 26 novembre. Ballottaggio che elimina CmqMartina, arrivata al duello finale della seconda manche contro Mydrama, entrambe della squadra di Hell Raton che così perde la prima delle sue artiste.

CmqMartina ha cantato il suo inedito "Lasciami Andare!" in versione remix rispetto a quella presentata nelle precedenti settimane. In gara, quando mancano altri due live prima della finalissima, restano Blind, MyDrama. Casadilego, N.A.I.P. e Lttle Pieces of Marmelade.

