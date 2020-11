Melancholia eliminati. Benedetta delusa, Agnelli polemico: "Fallimento dei giudici"

27 novembre 2020 a

L'eliminazione dei Melancholia ha lasciato tutti stupiti a X Factor 2020. In primis il conduttore Alessandro Cattelan: "Per me siete la miglior cosa degli ultimi dieci anni di questo programma" dice con inatteso trasporto. Al tavolo della giuria Manuel Agnelli fa polemica e ripete in continuazione agli altri "complimenti" ritenendoli - con i loro giudizi - responsabili dell'eliminazione della band di Foligno arrivati ultimi al televoto e poi usciti sconfitti al ballottaggio contro N.A.I.P. dopo il tilt. Insomma bocciati dal pubblico, ma Agnelli punta il dito sugli altri giudici.

Melancholia eliminati da X Factor: la band di Foligno fuori dopo il ballottaggio con N.A.I.P.

"Non so che dire, preferisco cantare. Qui ho imparato tanto, ho affrontato cose che da sola non riesco ad affrontare. Mi dispiace perché noi ci crediamo un sacco" ha detto delusa Benedetta, frontman e voce del gruppo umbro. "La loro eliminazione è stata un grandissimo fallimento, mio e soprattutto del tavolo dei giudici. Sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa fuori di qui" ha concluso un inviperito Agnelli.

