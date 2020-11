Matrimonio a prima vista 2020, Andrea e Sitara il video insieme in bagno e a letto. Poi Ghiselli gela gli esperti sull'amore (spoiler)

Nuove anticipazioni sull'episodio Tutta la verità in onda martedì 1 dicembre su Real Time

Un video insieme dove loro due, Andrea e Sitara, sintetizzano la loro storia d'amore a sorpresa da "farfalle nello stomaco", come la presenta la sessuologa Nada Loffredi nella puntata speciale di Matrimonio a prima vista Italia 2020 che andrà in onda in chiaro sul canale Real Time, martedì 1 dicembre in prima serata (già disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Dplay plus).

Andrea che ha divorziato da Nicole Soria dopo aver detto di continuare la relazione e Sitara che si è lasciata con Gianluca prima della "scelta finale", si mostrano in atteggiamenti intimi a letto, in bagno, al tiro al piattello, nel locale di lui a Pesaro. Poi Ghiselli in studio parla subito al passato e Loffredi lo interrompe: "Perché al passato?". E Andrea gela tutti spiegando che la relazione è finita per i litigi del martedì sera alla fine della trasmissione.

