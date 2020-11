Striscia la notizia, tapiro ad Antonio Conte: "Il panettone? Se non lo mangio non lo merito"

26 novembre 2020 a

a

a

Tapiro d'oro ad Antonio Conte. Nel corso della puntata di Striscia la Notizia - il tg satirico di Canale5 - è andato in onda il filmato della consegna al tecnico dell'Inter. Il solito Staffelli ha braccato in moto Conte mentre il mister, in auto, raggiungeva la Pinetina per dirigere l'allenamento. Dopo una serie di tentativi, approfittando del semaforo rosso, Staffelli è riuscito a consegnare il tapiro: Conte ha abbassato il finestrino e ha detto "c'è da lavorare". Poi punzecchiato da Staffelli su un eventuale esonero prima di Natale ("nel caso non mi sarò meritato di mangiare il panettone") e che la squadra potrebbe non seguirlo ("non dire stupidate"), Conte è andato via senza farsi più raggiungere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.