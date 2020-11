Stasera in tv, 26 novembre, Le Iene su Italia1. Un altro servizio sulla strage di Erba

26 novembre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 26 novembre, su Italia1 torna l'appuntamento con "Le Iene" (ore 21,20). In studio Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Tra i servizi in onda, si parlerà di Coronavirus e del ceppo arrivato in Italia: una mutazione del virus ancestrale, più contagiosa. Poi spazio ancora alla "strage di Erba": le Iene parleranno di nuovo con il testimone Abdi Kais, l’uomo di origine tunisina arrestato insieme ad altri componenti del clan Marzouk. Infine Veronica Ruggeri è andata a Macerata per incontrare don Andrea Leonesi, il vicario del vescovo di Macerata che nelle scorse settimane è stato protagonista di una controversa messa diventata poi virale per le sue dichiarazioni circa aborto e pedofilia.

