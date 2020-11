Maradona, furia Sinagra a Pomeriggio5 contro Cruciani e Mughini: "Loro senza rispetto"

26 novembre 2020 a

Barbara D'Urso ha ospitato - in collegamento - Cristiana Sinagra, la donna che amò Diego Armando Maradona negli anni di Napoli e che diede alla luce il figlio Diego jr. "La perdita di Diego è un grande dolore, per me e mio figlio" racconta. Poi il ricordo: "Quando ho incontrato Diego dopo tanti anni è stato come come non ci fossimo mai lasciati".

Poi la polemica: "In queste ore ho sentito dichiarazioni senza rispetto per il nostro dolore, vergognose. Mi riferisco a Cruciani e Mughini. Questa gente non conosce Diego, non lo ha vissuto. non sa il suo grande cuore e la fragilità". E ancora: "Io difenderò Diego sino alla morte. Non giudico la sua vita, non è passato giorno senza che ci chiedesse perdono".

